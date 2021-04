Ad Agropoli “Subacquea per tutti”, corsi gratuiti per i diversamente abili

Prenderà il via il 1 giugno 2021 il progetto “Subacquea per tutti”, dedicato alle persone diversamente abili. Il Comune di Agropoli ha stipulato qualche mese fa una convenzione con il Diving Yoghi di Vincenzo Borrelli, che aveva presentato all’Ente la relativa proposta progettuale. La stessa è stata accolta di buon grado da parte del sindaco Adamo Coppola e dell’assessore alle Politiche sociali, Maria Giovanna D’Arienzo. Il progetto “Subacquea per tutti” promuove eventi che permettono un’esperienza nuova per i ragazzi diversamente abili avvicinandoli ad uno sport per loro inusuale ma dall’alto valore formativo fisico e socio-culturale. L’Amministrazione comunale da tempo è impegnata a compiere specifici interventi nel settore sociale. In questo specifico caso l’obiettivo è migliorare, nell’ambito del territorio comunale, il modo di fare attività sportiva e più in generale motoria, per favorire la crescita personale, l’autonomia e la piena integrazione delle persone diversamente abili.

«Lo sport – evidenzia il sindaco Adamo Coppola – attraverso i suoi valori, è primario veicolo di promozione umana e, nella sua più moderna e ampia visione, è ritenuto non solo svago, ricreazione o divertimento ma anche benessere fisico e psicologico».

«Un corso – afferma l’assessore Maria Giovanna D’Arienzo – che tende a fornire nuovi stimoli ai diversamente abili. La subacquea, e quindi il mare, è un mezzo per accrescere l’autostima e non solo. In acqua vengono annullati confini e barriere, che purtroppo persistono nella vita di tutti i giorni».

Le persone e le associazioni che volessero aderire al corso di primo livello, completamente gratuito, che permette immersioni fino a 18 metri di profondità, possono contattare direttamente il diving al numero: 379.2503903. Il corso si terrà un giorno a settimana, di mattina, e consisterà in lezioni di teoria e pratica. Ad accompagnare gli iscritti per le lezioni pratiche ci saranno istruttori e personale appositamente formati, oltre ad educatori.