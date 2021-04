Agropoli: studente positivo. Scuola aperta regolarmente

C’è anche uno studente tra i cinque nuovi casi di positività registrati nelle scorse 24 ore ad Agropoli. Frequenta la scuola primaria Scudiero dove già nelle scorse settimane si erano registrati dei contagiati. Da alcuni giorni, però, lil bambino era assente alle lezioni. “Per questo motivo non si procederà alla chiusura della scuola né alla sanificazione, visto che quando la stessa è stata effettuata il discente già non frequentava – spiega il sindaco Adamo Coppola – In ogni caso l’Asl sta provvedendo alla ricostruzione della catena dei contatti per procedere con i tamponi, in via cautelativa. Ci sono state anche 10 guarigioni.

Il dato dei positivi attuali ad Agropoli scende quindi a 58 mentre sale il numero dei guariti che è pari a 307, dall’inizio della seconda fase della pandemia.

Ieri, intanto, ha aperto il centro vaccinale. 114 le vaccinazioni effettuate; domani convocati anche altri 127 utenti. Sono partite anche le vaccinazioni per i non deambulanti, in collaborazione tra Asl e Polizia municipale. I caschi bianchi stanno accompagnando il personale sanitario con mezzi propri tra le abitazioni per sottoporle al vaccino Moderna.