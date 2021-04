Riapre la ex SS447 a Pisciotta: domani la cerimonia

PISCIOTTA. Riaprirà al transito domani pomeriggio la ex SS447 a Pisciotta. L’arteria era chiusa ormai da circa tre mesi per degli interventi in località Gabella, all’altezza del lido Anireip. Le opere, disposte dalla Provincia di Salerno, hanno garantito il ripristino e il consolidamento dell’importante arteria che collega Pisciotta e Palinuro. La stessa era interessata da dissesti e movimenti franosi.

Ex Ss447, chiusura e disagi

La sua chiusura non aveva mancato di destare polemiche: con una viabilità locale compromessa in più punti, infatti, alcuni cittadini avevano manifestato preoccupazione anche per la mancata garanzia dei tempi di assistenza in caso di emergenza. Le vie alternative alla ex SS447 individuate dalla Provincia e dai comuni, non sono servite a diminuire i disagi.

La cerimonia

Ora, finalmente, le opere sono terminate, anche con alcuni giorni di anticipo rispetto al previsto.

«Domani, alle ore 16, la riapertura – ha annunciato il sindaco Ettore Liguori – Saranno presenti il presidente e il vice presidente della provincia ed altre figure istituzionali».