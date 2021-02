Compleanno da record nel Cilento: nonna Rosa compie 110 anni E' passata per le due guerre mondiali e le pandemie. Oggi nonna Rosa De Vita festeggia 110 anni

110 anni per nonna Rosa De Vita di Moio della Civitella. Il compleanno è stato festeggiato oggi alla presenza del parroco don Ronel e del sindaco Enrico Gnarra. Lo scorso anno per i suoi 109 anni, nonna Rosa ricevette anche la visita del vescovo che quest’anno le ha fatto pervenire una lettera di auguri.

Il Cilento si conferma terra di centenari e ultracentenari come Rosa De Vita che è tra le persone più longeve del territorio.

Lei dice di aver sempre condotto una vita sana pur avendo attraversato due guerre mondiali, la prima da piccolissima essendo nata nel 1911.

Gode di discreta salute, fisica e mentale nonostante l’età.