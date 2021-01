Polla, allarme del Comune: attenti alle truffe

Allarme truffe porta a porta a Polla. È il Comune a mettere in guardia i cittadini considerato che da questa mattina si sono segnalati dei casi. Per questo attraverso una nota si è deciso di invitare tutti, in particolare anziani, a fare attenzione.

“Si comunica – si legge in un avviso diffuso dal Comune – che da questa mattina alcune persone si stanno aggirando nella nostra cittadina chiedendo somme di denaro, in particolare agli anziani a fronte di ordini di merce che sarebbero stati effettuati da loro familiari”

“Si prega, pertanto, di prestare la massima attenzione segnalando nel contempo, alle Forze dell’Ordine ogni utile elemento per l’individuazione di tali malintenzionati”, conclude la nota.