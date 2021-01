L’almanacco del 29 gennaio 2021

E’ il 29° giorno dell’anno, 4ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 336 giorni.

Santi del giorno

San Valerio di Ravenna (Vescovo)

Sant’Aquilino (Sacerdote e Martire)

San Costanzo di Perugia (Vescovo e Martire)

Santa Sabrina (Martire)

Etimologia

Valerio, deriva dal latino Valerius e nell’antica Roma rappresentava un cognome (la gens Valeria). Il significato che vi si attribuisce è “forte, vigoroso”. Numerosi furono i consoli dell’antica Roma che portarono questo nome. Valerio non è particolarmente diffuso tra la popolazione adulta italiana e nemmeno tra i nuovi nati, malgrado nel 2004 sia momentaneamente transitato tra i primi 50 nomi per bambini più popolari.

Proverbio del giorno

Quando canta il picchio di gennaio, tieni a mano il pagliaio.

Aforisma del giorno

Mi piace la convalescenza: è la cosa per cui vale la pena ammalarsi. (George Bernard Shaw)

Accadde Oggi

1886 – Benz brevetta la prima vettura a motore

1951 – Prima edizione del Festival di Sanremo

Sei nato oggi?

I nati il 29 gennaio si fanno avanti e combattono per quello in cui credono, ma soltanto se ciò è davvero necessario, perché confidano molto nella capacità di prevalere, propria dell’intelletto e della ragione umani nella maggior parte delle situazioni, e perciò cercano sempre di risolvere le cose nel miglior modo possibile. Per lo più individui attivi e produttivi nella vita di tutti i giorni, sono tuttavia, intimamente contraddistinti da una forte tendenza ad essere passivi, il che, se da un lato sa renderli aperti e disponibili ad accettare i punti di vista diversi dal proprio, d’altro canto conferisce loro anche l’inclinazione a prender tempo, rimandando decisioni importanti e, in certi periodi, a perdere il senso dell’orientamento.

Celebrità nate in questo giorno

1874 – John Davison Rockefeller jr

1956 – Amii Stewart

1945 – Tom Selleck

Scomparsi oggi

1940 – Nedo Nadi

2012 – Oscar Luigi Scalfaro