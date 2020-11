Analisi dei tamponi anche per gli ospedali di Roccadaspide e Sapri

Consiglio Provinciale questa mattina per affrontare una serie di temi all’ordine del giorno, importanti anche per il comprensorio cilentano e in particolare la sanità. La Provincia di Salerno, infatti, ha deciso di sostenere la proposta di dotare anche Roccadaspide e Sapri di strumentazioni per l’analisi di tamponi per il covid. Queste, fin ora, sono state dotate solo ai presidi di Agropoli e Polla.

“Oggi ho avuto l’onore di presiedere il consiglio provinciale e nel contempo il piacere di aver approvato all’unanimità una mia proposta/mozione, che riguarda la richiesta alla Direzione Generale della Asl, di condividere e sostenere l’acquisto di una strumentazione che facilita la processazione dei tamponi, per gli ospedali di Sarno, Roccadaspide, Battipaglia e Sapri”, ha spiegato il sindaco di Centola e vicepresidente della Provincia di Salerno Carmelo Staziola.

L’amministratore cilentano ha poi precisato che per il nosocomio dell’Immacolata la richiesta interessa anche lavori a farsi urgenti, che riguardano sia la sala operatoria che il pronto soccorso. La documentazione sarà inviata sul tavolo dell’Asl Salerno e della Regione Campania.