Sosta a pagamento ad Agropoli: ecco tutte le tariffe

AGROPOLI. Piano parcheggi, il Comune di Agropoli ha scelto di confermare le tariffe stabilite con precedente deliberazione che fissava i costi per la sosta a pagamento per il periodo estivo e per quello invernale, che è scattata dal primo ottobre e vigerà fino al prossimo 31 maggio. Il Comune punta ad un guadagno annuale derivante dai ticket per il parcheggio di 600mila euro.

Fascia A: tariffa di € 1,00/h o frazione

Area di parcheggio di piazza Merola, via Colombo via Piave, viale Europa, via Pecora, via Chili, via Pio X

01/10 – 31/05 dalle 08:00 alle 24:00

Area di parcheggio scuola Scudiero

15/06 – 15/09 dalle 08:00 alle 02:00

Area di parcheggio da via Diaz – via Napoli

01/10 – 31/05 dalle 08:00 alle 24:00

Area di parcheggio piazza Chili

01/10 – 31/05 dalle 14:00 alle 24:00

Area di parcheggio scuole medie – via Romanelli

01/06 – 30/09 dalle 08:00 alle 02:00

Fascia B: tariffa di € 2,00 la prima ora ed € 1,00 le ore successive;

Aree di parcheggio Piazza Gallo, Lungomare, Porto, Castello

01/10 – 31/05 dalle 08:00 alle 24:00

Fascia C: € 1,00 la prima ora ed € 0,50 le ore successive

Area di parcheggio Landolfi

01/10– 31/05 dalle 18:00 alle 02:00

Fascia E: € 3,00 intera giornata;

Area di parcheggio Guariglia – Cineteatro

intera giornata

Previsti anche degli abbonamenti:

Abbonamento “Landolfi” dal 01/10 al 31/05 €. 25,00;

Abbonamento “Landolfi” mensile (acquistabile solo per i mesi dal 01/10 al 31/05) €. 5,00