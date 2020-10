Lutto a Caggiano: morto Don Vittorio Lamattina

Ieri sera si è spento il caro Don Vittorio Lamattina,all’età di 93 anni. Don Vittorio ha guidato la comunità parrocchiale di Caggiano dal 1962 fino al 2011, quando si è ritirato nella sua abitazione, dove ha sempre accolto i fedeli e celebrato messa. Un uomo e un sacerdote umile, benvoluto, che si è prodigato per i fedeli e soprattutto per i giovani, molti dei quali hanno avuto l’onore di averlo come insegnate di religione alle scuole medie.

Stimato e amato dai caggianesi che vivono all’estero a cui ha sempre fatto visita per dare il suo messaggio di fede.

Don Vittorio lascia un vuoto nei cuori dei fedeli, tanti ricordi piacevoli e un grande messaggio di fede e amore per il prossimo. Nella Chiesa del SS. Salvatore è stata allestita la camera ardente con la salma di Don Vittorio. La camera ardente resterà aperta martedì fino alle 22 e mercoledì 7 ottobre a partire dalle 8 fino alle 15,30 orario della celebrazione delle esequie.