Agropoli, la denuncia: degrado nel parco giochi di viale Lazio

AGROPOLI. «Un cartello multilingue indica il divieto di accedere con i cani all’interno del parco giochi, l’obbligo di tenerli al guinzaglio e di provvedere al recupero degli escrementi, ma ciò non accade e ovunque c’è degrado».

La denuncia riguarda la piccola area giochi di viale Lazio, uno dei tanti luoghi della città di Agropoli per il quale i cittadini chiedono maggiore manutenzione e pulizia. L’ennesima denuncia è arrivata nel week end scorso.

Degrado nel parco giochi di viale Lazio

Una famiglia che aveva portato sul posto una bambina per qualche ora di divertimento, è stata costretta a tornare indietro di fronte al degrado e alla scarsa sicurezza dell’area. A terra escrementi, carcasse di ratti ed altri rifiuti.

«A chi tocca la manutenzione dell’area?», si domanda un cittadino. «Purtroppo – prosegue – non mancano gli incivili ma sarebbe anche opportuno intervenire. Quei rifiuti sono lì da tempo, possibile che nessuno se ne sia accorto e sia intervenuto per rimuoverli?».

La situazione nelle altre aree gioco

Purtroppo il parco giochi di viale Lazio non è l’unico dove si registrano criticità. Nella villa comunale Liborio Bonifacio di via Taverne, infatti, da tempo i cittadini chiedono di intervenire non solo per la pulizia, ma anche la sistemazione delle giostrine, alcune delle quali rotte e pericolose.

Resta inutilizzabile, invece, l’area di via Carmine Rossi. Una sola giostrina è ancora utilizzabile, le altre sono rotte da tempo. I residenti, inoltre, denunciano come spesso il parco sia luogo di bivacco per dei giovani che lasciano ovunque rifiuti e sporcizia.