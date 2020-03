A Sassano distribuite mascherine monouso ai Cittadini

Il Comune di Sassano, grazie alla donazione del dott. Vincenzo Monetti, Amministratore Unico della VIM spa, distribuisce mascherine monouso ai propri residenti e igienizzanti per le mani agli uffici e alle attività autorizzate all’apertura presenti sul Territorio comunale. La distribuzione sarà effettuata dal Gruppo di Protezione civile ANPAS, al quale il Sindaco ha consegnato le mascherine, che pur non garantendo un’assoluta immunità dai contagi, migliorano certamente la sicurezza e l’igiene delle vie respiratorie.

Gli interessati potranno farne richiesta contattando il numero 3314075324; la consegna sarà effettuata a domicilio.

“Esprimo un sentito e pubblico ringraziamento al dott. Vincenzo Monetti, che ha donato al Comune di Sassano le mascherine monouso e gli igienizzanti per le mani”. Ha dichiarato il Sindaco di Sassano Tommaso Pellegrino. “ Il gesto di Vincenzo Monetti, in questo particolare momento di difficoltà, ha un significato oltre che concreto, anche di grande valore sociale e umano, dimostrando sensibilità e amore per il proprio e nostro Paese”. Ha concluso il Sindaco Pellegrino