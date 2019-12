Laureana, cade e batte la testa: grave un anziano

LAUREANA CILENTO. Un anziano è finito in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto battendo la testa contro un muretto. E’ successo questa mattina a San Martino di Laureana Cilento. L’uomo, M.D.V., 84 anni, stava raccogliendo della verdura in un terreno adiacente la sua abitazione quando, per cause da accertare, è caduto, battendo la testa contro un muretto.

Sono stati i familiari ad allertare i soccorsi. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza rianimativa della Croce Bianca, di stanza presso l’ospedale civile di Agropoli.

I sanitari, dopo aver prestato le prime cure sul posto all’84enne, lo hanno trasferito all’osedale “San Luca” di Vallo della Lucania in codice rosso. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 di questa mattina.