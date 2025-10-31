“Voci, pagine, emozioni”: l’Universo dei Libri a Vallo della Lucania

Al Palazzo della Cultura di Vallo della Lucania, tre appuntamenti dedicati alla lettura e alla scoperta degli autori del territorio.

Il comune di Vallo della Lucania promuove un ciclo di incontri dedicati ai libri e alla cultura dal titolo “Voci, pagine, emozioni – L’Universo dei Libri”.

Il programma

La rassegna si terrà presso l’Aula Consiliare “N.Rinaldi” del Palazzo della Cultura, con tre appuntamenti programmati tra ottobre e novembre. Tutti gli incontri inizieranno alle ore 10:30 e saranno aperti liberamente al pubblico.

Il primo appuntamento si è tenuto sabato 25 ottobre con la presentazione del libro “Beco” di Leonardo Guzzo, un racconto che intreccia memoria familiare e identità territoriale.

Sabato 8 novembre sarà la volta del volume “Tiberio e FeliceTesta, poeti da Ceraso al Cilento” di Vincenzo Di Gironimo e Vincenzo Guarracino, un omaggio a due figure poetiche legate alla tradizione culturale cilentana.

L’incontro conclusivo è in programma sabato 15 novembre con una Lectio Magistralis su Giacomo Leopardi, tenuta dal professor Vincenzo Guarracino, profondo conoscitore e studioso dell’opera del poeta di Recanati. A moderare gli incontri sarà Antonella Casaburi.

Parteciperanno le scuole superiori di Vallo della Lucania, l’Istituto Superiore Parmenide e l’Istituto Superiore Leonardo da Vinci.

L’obiettivo

L’iniziativa invita alla riflessione, alla condivisione e al dialogo, con l’obiettivo di avvicinare la comunità, in particolare i più giovani, alla lettura e alla valorizzazione del patrimonio letterario e storico locale. La partecipazione è libera e aperta a tutti.