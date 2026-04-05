Cilento

Violento frontale sulla Via del Mare: soccorsi sul posto

È successo poco dopo le 21, violento impatto frontale tra due auto. Vetture seriamente danneggiate e feriti in ospedale

Manuel Chiariello

Grave incidente stradale nella serata di oggi lungo la Via del Mare, in località San Pietro, tra Perdifumo a Castellabate. Due automobili, una Ford Focus e una Mercedes si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

Il sinistro

L’impatto, particolarmente violento, ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunte tre ambulanze del 118, oltre ai carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

I feriti, una coppia di Pompei e una terza persona di Acciaroli, sono stati trasferiti presso gli ospedali di Battipaglia e Vallo della Lucania. Per fortuna non sono in pericolo di vita.

I disagi

Il traffico lungo la strada ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati a cura del Soccorso Stradale Rega. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le responsabilità e stabilire cosa abbia provocato il frontale.

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