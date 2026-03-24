Villammare: ripulita la spiaggia dell’Oliveto a Santa Maria le Piane

Ripulire l’intero litorale dalla spiaggia dell’Oliveto fino a quella di Santa Maria le Piane. È stato questo l’obiettivo della “Giornata ecologica” organizzata questa mattina dal comune di Vibonati e che ha riguardato principalmente la frazione costiera dii Villammare.

Giornata di sensibilizzazione

Diverse le squadre che si sono adoperate per ripulire il litorale e restituirlo ai cittadini e ai turisti libero da ogni rifiuto. “È una giornata fortemente voluta dall’amministrazione comunale che ha messo insieme tutti gli operatori che lavorano con il comune di Vibonati – ha affermato il Sindaco Manuel Borrelli – Lo facciamo a ridosso del periodo pasquale per dare un segnale di pulizia e di attenzione al territorio e all’ambiente, un tema quest’ultimo che ci sta particolarmente a cuore e sul quale abbiamo investito in questi anni, apportato negli anni una rivoluzione nel campo dei rifiuti.

Siamo presenti su tutto il territorio comunale. Mentre un gruppo di operatori è a Villammare per ripulire le spiagge, un altro gruppo sta pulendo una strada che non è di competenza comunale che è la Strada Provinciale 54, previa comunicazione all’ente provinciale. Era uno scempio vederla in quelle condizioni”.