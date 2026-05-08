Viabilità nel Salernitano, il centrodestra replica a Pisani: «Problemi ereditati da anni di centrosinistra»

Il gruppo di centrodestra in Provincia di Salerno interviene in merito alle recenti dichiarazioni del sindaco di Pollica, Stefano Pisani, riguardanti lo stato della manutenzione delle strade provinciali. I consiglieri Pasquale Aliberti e Giustina Galluzzo per Forza Italia, insieme ad Antonio Somma e Modesto Del Mastro per Fratelli d’Italia, hanno ribadito la propria piena disponibilità a raccogliere e sostenere con forza le istanze del territorio all’interno di Palazzo Sant’Agostino.

La replica politica sulle responsabilità amministrative

«Ricordiamo al primo cittadino che da oltre quindici anni la Provincia di Salerno è governata dal centrosinistra, ovvero dalla stessa area politica alla quale egli appartiene», hanno dichiarato i rappresentanti dell’opposizione. Secondo i consiglieri, appare singolare il tentativo di scaricare su altri responsabilità che avrebbero radici precise, riconducibili a chi ha amministrato l’ente provinciale nell’ultimo decennio. Le criticità della viabilità, specialmente nelle aree interne e lungo la fascia costiera, richiedevano secondo il centrodestra una programmazione e investimenti costanti che sarebbero mancati.

Interrogazione provinciale sulla Via del Mare

L’obiettivo dichiarato resta quello di fornire risposte concrete ai cittadini, mettendo da parte le polemiche per rendere la sicurezza stradale una priorità effettiva nell’agenda amministrativa. A tal fine, il gruppo ha annunciato di aver già predisposto un’interrogazione formale alla Provincia per conoscere nel dettaglio il programma dei lavori previsto per la Via del Mare.