Attualità

Verso un servizio idrico d’eccellenza: Caggiano pianifica il futuro con Consac

Definito il piano di investimenti tra Comune di Caggiano e Consac: digitalizzazione della rete idrica, potenziamento delle fognature rurali e attivazione del nuovo depuratore per un territorio più moderno

Filippo Di Pasquale
Caggiano Consac

Si è svolto questa mattina, presso la sede della Consac Gestioni Idriche S.p.A. a Vallo della Lucania, un vertice istituzionale determinante per la pianificazione delle infrastrutture del Comune di Caggiano. L’incontro ha avuto l’obiettivo di definire una strategia di investimenti a breve e medio termine mirata al potenziamento strutturale della rete idrica e fognaria territoriale.

Al tavolo di lavoro hanno partecipato il Sindaco, Dott. Modesto Lamattina, e i massimi rappresentanti della dirigenza Consac: il Presidente Dott. Gennaro Maione, il Direttore Generale Ing. Maurizio Desiderio, il Responsabile del Settore Ambientale Ing. Maurizio Lamattina e il Direttore dei Servizi Idropotabili Ing. Tommaso Cetrangolo.

Rete idrica: digitalizzazione e incremento delle risorse

Il piano d’azione concordato punta a superare le criticità residue attraverso investimenti concreti. Per quanto riguarda la distribuzione di acqua potabile, gli obiettivi principali riguardano l’aumento della disponibilità idrica per la cittadinanza e una profonda digitalizzazione della rete. Questi interventi, uniti all’ammodernamento e al risanamento delle condotte, garantiranno un servizio più efficiente e una gestione moderna delle infrastrutture.

Sviluppo fognario e nuovi impianti di depurazione

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla rete fognaria, ambito in cui la sinergia tra l’Ufficio Tecnico Comunale e Consac permetterà l’avvio di opere fondamentali in tempi brevi. Tra le priorità spicca la messa in funzione del nuovo depuratore e l’estensione della rete fognaria verso le aree rurali e le zone periferiche, un passo necessario per la tutela dell’ambiente e il decoro del territorio.

L’amministrazione comunale ha espresso un ringraziamento ufficiale ai vertici Consac per la disponibilità e la concreta collaborazione, sottolineando come questo percorso strategico sia fondamentale per garantire una migliore qualità della vita a tutta la comunità di Caggiano.

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