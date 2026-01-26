Urbanistica a Capaccio: al via gli incontri pubblici per il nuovo Puc e la Vas

L’amministrazione comunale ha ufficializzato il calendario degli incontri relativi al Preliminare di Piano Urbanistico Comunale (Puc), unitamente al Rapporto Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica (Vas) e alla Valutazione di Incidenza.
L’ente entra in una fase cruciale per la pianificazione del territorio. Questi appuntamenti rappresentano fasi partecipative obbligatorie, finalizzate a garantire il confronto consultivo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica.
Calendario dei tavoli tecnici e consultazioni ambientali
Le sessioni di lavoro sono rivolte specificamente ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (Sca) e agli altri portatori di interesse individuati dalla legge. Il programma prevede due momenti distinti:
- 27 gennaio 2026: alle ore 10.00, presso la sede comunale di via Vittorio Emanuele n.1 a Capaccio Capoluogo, si svolgerà il primo incontro di carattere introduttivo.
- 20 febbraio 2026: alla stessa ora e nella medesima sede, si terrà il tavolo conclusivo di consultazione degli Sca. Quest’ultimo appuntamento è finalizzato all’acquisizione finale delle osservazioni e delle valutazioni tecniche riguardanti il progetto preliminare nell’ambito della procedura di Vas.
Verso la costruzione della proposta definitiva
I risultati emersi durante questi confronti tecnici rivestono un’importanza strategica per il futuro sviluppo dell’area. Al termine delle sessioni, i verbali dei due tavoli tematici e i relativi esiti permetteranno di chiudere la fase preliminare.
Tale documentazione sarà fondamentale per dare inizio alla fase successiva, ovvero la costruzione della proposta di Piano Urbanistico Comunale, che integrerà le istanze ambientali e tecniche raccolte durante il processo di consultazione.