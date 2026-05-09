Cronaca

Truffa del finto finanziere a Battipaglia: arrestato un uomo

I Carabinieri di Battipaglia arrestano Vincenzo Aveta per truffa aggravata e furto con strappo ai danni di un'anziana. Recuperato il bottino da quarantamila euro

Redazione Infocilento

In data 7 maggio a Battipaglia, i Carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di Vincenzo Aveta. L’uomo è indagato per i reati di truffa aggravata e furto con strappo commessi ai danni di una donna anziana.

La dinamica del raggiro telefonico

Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria, la vittima sarebbe stata inizialmente contattata al telefono da un “finto finanziere”. Il sedicente militare ha cercato di convincere la donna che il figlio fosse stato arrestato e che, per tutelarlo legalmente, fosse necessario consegnare a un presunto delegato del Tribunale monili in oro. Il valore complessivo dei beni richiesti ammontava a circa quarantamila euro.

L’intervento dei militari e il tentativo di fuga

I Carabinieri, a seguito di una tempestiva segnalazione, sono prontamente intervenuti fermando l’uomo che, nel frattempo, si era recato presso l’abitazione della malcapitata. Alla vista dei militari, l’indagato ha tentato di allontanarsi rapidamente, strappando dalle mani della donna la borsa contenente valori di vario tipo prima di essere bloccato.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.