Truffa del finto finanziere a Battipaglia: arrestato un uomo

In data 7 maggio a Battipaglia, i Carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di Vincenzo Aveta. L’uomo è indagato per i reati di truffa aggravata e furto con strappo commessi ai danni di una donna anziana.

La dinamica del raggiro telefonico

Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria, la vittima sarebbe stata inizialmente contattata al telefono da un “finto finanziere”. Il sedicente militare ha cercato di convincere la donna che il figlio fosse stato arrestato e che, per tutelarlo legalmente, fosse necessario consegnare a un presunto delegato del Tribunale monili in oro. Il valore complessivo dei beni richiesti ammontava a circa quarantamila euro.

L’intervento dei militari e il tentativo di fuga

I Carabinieri, a seguito di una tempestiva segnalazione, sono prontamente intervenuti fermando l’uomo che, nel frattempo, si era recato presso l’abitazione della malcapitata. Alla vista dei militari, l’indagato ha tentato di allontanarsi rapidamente, strappando dalle mani della donna la borsa contenente valori di vario tipo prima di essere bloccato.