Trattore si ribalta tra Ottati e Castelcivita: muore 79enne

È stata attivata alle otto di questa mattina l’eliambulanza per soccorrere un agricoltore travolto dal suo trattore mentre si trovava nei campi a lavorare tra Ottati e Castelcivita. Purtroppo per l’agricoltore, un 79enne, non c’è stato nulla da fare.

Dinamica da chiarire

Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente, non sono chiare nemmeno le condizioni di salute dell’uomo che stava lavorando in un terreno sito tra le campagne di Ottati e Castelcivita.

Serie le condizioni dell’uomo

Sembrano, in ogni caso, serie le condizioni di salute del malcapitato che potrebbe essere caduto dal mezzo agricolo in seguito al ribaltamento dello stesso finendo sotto al trattore.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, da quanto trapelato le operazioni per recuperare l’uomo e stabilizzarlo sono state molto difficili. Seguono aggiornamenti.