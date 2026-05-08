Trame di Pace: l’I.C. “Da Vinci – Visconti” di Omignano vola in Sicilia per il Convegno Nazionale dei Minisindaci

L’Istituto Comprensivo “Da Vinci – Visconti” di Omignano si prepara a un appuntamento di rilievo nazionale. Dal 14 al 17 maggio 2026, una delegazione della scuola parteciperà al XXIII Convegno Nazionale dei Minisindaci dei Parchi d’Italia, che si terrà presso l’I.C. Castellana S. – Polizzi G. – Alimena, nello splendido scenario della Sicilia.

Un tema centrale: tessere relazioni per il futuro

Il fulcro dell’edizione di quest’anno è “Trame di pace: intrecciare diritti, costruire comunità… per abitare la pace”. L’iniziativa vedrà protagonisti i giovani rappresentanti delle scuole di tutta Italia, chiamati a confrontarsi e a unire le forze sotto l’egida del progetto nazionale “Coloriamo il nostro futuro”.

La delegazione cilentana a Castellana Sicula

A rappresentare l’Istituto e il territorio cilentano sarà una delegazione guidata dalle docenti Carmela Rizzo e Milena Greco. Insieme a loro, prenderanno parte ai lavori il Sindaco dei Ragazzi di Omignano, Alessandro Scarpa, e il Vicepresidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), Ferdinando Taraschi.

“Partecipare a questo convegno nazionale è un’occasione unica per i nostri ragazzi di confrontarsi con i propri coetanei su temi fondamentali come la legalità, la tutela dell’ambiente e la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole,” spiegano le docenti Rizzo e Greco.

Il programma e gli interventi istituzionali

L’evento prenderà il via alle ore 9:00 con i saluti istituzionali e l’Inno Nazionale. Il programma prevede interventi di alto profilo, tra cui quelli del giornalista Salvatore Cusimano e di Don Vito Impellizzeri. I giovani amministratori campani avranno l’opportunità di portare la voce del proprio territorio in un consesso nazionale, consolidando quel legame tra “piccoli cittadini” e istituzioni che rappresenta il cuore pulsante del progetto dei Minisindaci.

Il progetto “Coloriamo il nostro futuro”: i tre pilastri

Nato nel 2000 su iniziativa dell’I.C. di Castellana Sicula nel Parco delle Madonie, “Coloriamo il nostro futuro” è oggi un’eccellenza nell’educazione civica e ambientale, patrocinata dal Ministero dell’Istruzione e da Federparchi. Il progetto coinvolge la Rete Nazionale delle Scuole dei Parchi e si sviluppa su tre direttrici fondamentali:

Protagonismo degli Studenti: Attraverso l’elezione di un Mini-Sindaco e di un Mini-Consiglio, i ragazzi dialogano con le amministrazioni locali per proporre interventi concreti sul territorio.

Attraverso l’elezione di un Mini-Sindaco e di un Mini-Consiglio, i ragazzi dialogano con le amministrazioni locali per proporre interventi concreti sul territorio. Tutela e Sostenibilità: Focus sulla biodiversità e il rispetto degli ecosistemi per sviluppare una coscienza critica contro lo sfruttamento delle risorse.

Focus sulla biodiversità e il rispetto degli ecosistemi per sviluppare una coscienza critica contro lo sfruttamento delle risorse. Rete e Legalità: Il Convegno Nazionale annuale, durante il quale viene eletto il Mini Presidente dei Parchi, crea ponti tra diverse regioni italiane, promuovendo il rispetto delle regole e la valorizzazione delle tradizioni come presidio contro il degrado.

Una scuola laboratorio di democrazia

Con la partecipazione a questa ventitreesima edizione, l’I.C. “Da Vinci – Visconti” ribadisce la propria missione educativa: trasformare l’aula in un laboratorio di democrazia. L’obiettivo è formare ragazzi che siano “sentinelle” attente del proprio territorio e architetti consapevoli del futuro comune.