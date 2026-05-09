Tragedia sulla A2: si spegne l’anziana coinvolta nel violento impatto a Polla. Salma liberata dopo l’autopsia

Non è sopravvissuta alle gravi lesioni riportate Gemma Arcuri, l’anziana di 88 anni rimasta vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto dieci giorni fa. La donna, originaria della Calabria, è deceduta presso l’ospedale “Curto” di Polla, dove era stata trasferita d’urgenza subito dopo il sinistro consumatosi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo.

La dinamica del sinistro tra Polla e Petina

L’incidente si è verificato nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Polla e Petina, in direzione sud. La vittima viaggiava come passeggera a bordo di un’autovettura condotta da un familiare quando, per ragioni che restano tuttora al vaglio degli inquirenti, il veicolo ha impattato violentemente contro un autoarticolato. I rilievi sul luogo dell’impatto sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina, impegnati a ricostruire l’esatta traiettoria dei mezzi e le responsabilità del tragico evento.

Il decesso dopo dieci giorni di agonia

Le condizioni di Gemma Arcuri erano apparse immediatamente critiche ai soccorritori. Dopo il ricovero nel nosocomio valdianese, i medici avevano mantenuto la prognosi riservata nel tentativo di stabilizzare il quadro clinico della paziente. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, nelle scorse ore la situazione è precipitata drasticamente fino al decesso, che ha trasformato l’indagine in corso in un fascicolo per omicidio stradale.

Sul corpo è stata già eseguita l’autopsia e la salma è stta liberata per consentire le esequie.