Cronaca

Tragedia sulla A2: si spegne l’anziana coinvolta nel violento impatto a Polla. Salma liberata dopo l’autopsia

Si aggrava il bilancio dell’incidente stradale tra Polla e Petina sulla A2. Gemma Arcuri, 88 anni, è deceduta all’ospedale di Polla per le ferite riportate

Redazione Infocilento
Ospedale Curto Polla

Non è sopravvissuta alle gravi lesioni riportate Gemma Arcuri, l’anziana di 88 anni rimasta vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto dieci giorni fa. La donna, originaria della Calabria, è deceduta presso l’ospedale “Curto” di Polla, dove era stata trasferita d’urgenza subito dopo il sinistro consumatosi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo.

La dinamica del sinistro tra Polla e Petina

L’incidente si è verificato nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Polla e Petina, in direzione sud. La vittima viaggiava come passeggera a bordo di un’autovettura condotta da un familiare quando, per ragioni che restano tuttora al vaglio degli inquirenti, il veicolo ha impattato violentemente contro un autoarticolato. I rilievi sul luogo dell’impatto sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina, impegnati a ricostruire l’esatta traiettoria dei mezzi e le responsabilità del tragico evento.

Il decesso dopo dieci giorni di agonia

Le condizioni di Gemma Arcuri erano apparse immediatamente critiche ai soccorritori. Dopo il ricovero nel nosocomio valdianese, i medici avevano mantenuto la prognosi riservata nel tentativo di stabilizzare il quadro clinico della paziente. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, nelle scorse ore la situazione è precipitata drasticamente fino al decesso, che ha trasformato l’indagine in corso in un fascicolo per omicidio stradale.

Sul corpo è stata già eseguita l’autopsia e la salma è stta liberata per consentire le esequie.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.