Torre Orsaia: intitolata a Carlo Nicolella la nuova palestra comunale

È stata intitolata all’indimenticato Carlo Nicolella, il 17enne deceduto lo scorso mese di gennaio a causa di una miocardite acuta, la palestra comunale di Torre Orsaia, inaugurata questa mattina nel piccolo centro del Golfo di Policastro.
Una cerimonia nel segno del ricordo
Una cerimonia d’intitolazione, voluta dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Pietro Vicino, che ha visto la presenza:
- Della famiglia di Carlo;
- Del Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Monsignor Antonio De Luca;
- Degli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo di Torre Orsaia, guidato dalla dirigente scolastica Maria De Biase.
“La luce del tuo sorriso sarà sempre con noi”
Proprio i compagni di scuola hanno voluto ricordare l’amato amico Carlo con uno striscione a lui dedicato: “La luce del tuo sorriso sarà sempre con noi”.
Un pensiero che ha accomunato tutti i presenti, ancora increduli per quanto accaduto a Carlo, un giovane troppo presto strappato alla vita e il cui ricordo rimarrà sempre impresso nei cuori di tutti.