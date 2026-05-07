Cilento

Torre di Paestum al buio: furto di cavi elettrici colpisce il centro e via Nettuno

Furto di cavi elettrici a Torre di Paestum: blackout in Via Nettuno e nella villa comunale. Ecco gli aggiornamenti sui tempi di ripristino e i disagi segnalati.

Alessandra Pazzanese
Lampione Led

Un episodio di microcriminalità ha colpito la comunità di Torre di Paestum nelle scorse ore. Ignoti hanno effettuato un furto di cavi elettrici, causando l’immediata interruzione dell’energia elettrica in diverse aree della località.

Le zone colpite dal disservizio

Il danneggiamento dell’infrastruttura ha lasciato al buio zone di primaria importanza per la cittadinanza e il decoro urbano. In particolare, il blackout ha interessato l’intera area di Via Nettuno, la villa comunale e il centro abitato di Torre. L’assenza di illuminazione e fornitura elettrica sta creando disagi sia ai residenti che alle strutture pubbliche coinvolte.

Interventi di ripristino e procedure d’urgenza

A seguito dell’evento, le autorità competenti e il Comitato di quartiere si sono attivati per gestire la situazione. “È stata immediatamente avviata la procedura d’urgenza per risolvere il problema e ripristinare la fornitura elettrica nel più breve tempo possibile“, si legge nella comunicazione ufficiale diramata per informare la popolazione sullo stato dei lavori.

Le scuse dell’amministrazione

Nonostante l’evento sia riconducibile a un atto doloso esterno, gli enti gestori hanno voluto esprimere vicinanza ai cittadini colpiti dal guasto. Nella nota si specifica infatti che “l’amministrazione si scusa per il disagio e ringrazia tutti per la collaborazione e la pazienza” dimostrate in queste ore di attesa per il ritorno alla normalità.

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