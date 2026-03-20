Tornano nelle piazze le uova di Pasqua AIL: “Dentro un uovo c’è molto più di una semplice sorpresa”, ecco dove trovarle

Tornano nelle piazze italiane, oggi, venerdì 20 marzo, il 21 e il 22, le uova solidali dell’AIL. “Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una semplice sorpresa”, questo lo slogan che accompagna la campagna di sensibilizzazione. Le Uova di Pasqua AIL, tornano a colorare di speranza i sogni dei pazienti ematologici e quest’anno saranno ancora più riconoscibili, grazie ad un incarto che racchiude l’impegno di sempre: donare un futuro ai sogni di pazienti.

“Dentro ogni uovo c’è un sogno”

Scegliendo le Uova di Pasqua AIL con un contributo minimo di 15 euro aiuterai a sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma e a portare aiuto a tanti pazienti. Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia, è grazie ai 55 anni di lavoro di AIL e al tuo sostegno. La manifestazione Uova di Pasqua AIL è nata nel 1994 come esperimento a Roma, lo stesso anno in cui viene scoperta la causa scatenante della Leucemia Acuta Promielocitica, un tumore che grazie alla ricerca oggi si cura senza chemioterapia con una sopravvivenza superiore al 90%.

Ecco dove trovarle

Agropoli, Piazza della Repubblica; Alfano, Piazza Combattenti; Aquara, Corso Umberto I; Capaccio Paestum, Piazza della Basilica di Paestum; Capaccio Paestum, Piazza Santini; Capaccio Paestum, Via Magna Grecia 1; Capaccio Scalo, Via Magna Grecia 345; Casaletto Spartano, Piazza Municipio 115; Caselle in Pittari, Piazza Europa, 3; Caselle in Pittari, Via Nazionale 128; Celle di Bulgheria, Corso Umberto I; Centola (Piazza Virgilio); Castelcivita, Piazza Umberto I; Castelnuovo Cilento, Via Arbosto, 62; Felitto, Via Insorti Ungheresi 90; Laureana Cilento, San Martino, Piazza Belvedere 1; Lungomare Trieste, Marina di Camerota; Magliano Nuovo, Piazza Margherita 1; Moio della Civitella, Via D’Agosto; Ogliastro Cilento, Piazza Kennedy; Palinuro; Pisciotta, Piazza Mario Pagano, 1; Policastro Bussentino, Santa Marina, Piazzo Duomo; Pollica, Piazza Vittorio Emanuele; Roccadaspide, Piazza XX Settembre 1; Sala Consilina, Strada provinciale 11f; Sala Consilina, Via Giuseppe Mezzacapo; Sala Consilina, Via Trinità; San Mauro Cilento, Via Provinciale 6; San Mauro La Bruca, Via Badia; San Mauro La Bruca, Via San Mauro Futani, 12; San Pietro al Tanagro, Piazza Enrico Quaranta 2; Santa Maria di Castellabate, Corso Matarazzo; Sapri, Via Giuseppe Versi 1; Sassano, Silla, Via Parrocchia 1; Sassano, Via Ischia 21; Sassano, Via Macchia Mezzana 20; Sassano, Via Paradiso 1; Sassano, Via Varco Cacciatore, 26; Sassano – Caiazzano, Strada provinciale 51; Torre Orasaia, Piazza Michelangelo; Vallo della Lucania, Piazza Vittorio Emanuele, 1.

I fondi raccolti, serviranno esclusivamente per la ricerca. Ogni anno, 33mila persone. ricevono una diagnosi di tumore del sangue. I volontari Ail, saranno impegnati a chiedere un piccolo contributo per una grande causa.