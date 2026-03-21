Tolleranza zero a Capaccio Paestum: arrivano le fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti

L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum intensifica il contrasto all’abbandono illecito di rifiuti, un fenomeno che colpisce indistintamente le zone urbane e le aree periferiche ad alto valore ambientale. Per fronteggiare questa criticità, l’Ente ha deciso di puntare su tecnologie avanzate in grado di garantire un monitoraggio costante del territorio.

Tecnologia al servizio dell’ambiente: controllo h24

Attraverso la determina dirigenziale n. 82 del 18/03/2026, il Comandante della Polizia Municipale, dottor Antonio Rinaldi, ha ufficializzato l’acquisto e l’imminente installazione di innovative fototrappole MP. Questi dispositivi, posizionati in vari punti sensibili del comune, sono dotati di sensori di movimento a infrarossi e sono capaci di trasmettere istantaneamente foto e video verso server protetti, assicurando una sorveglianza attiva 24 ore su 24.

Le dichiarazioni del Sindaco Gaetano Paolino

L’iniziativa mira non solo a preservare il decoro urbano, ma anche a ridurre i pesanti costi di bonifica derivanti dalle microdiscariche abusive. Sull’importanza di questo provvedimento è intervenuto il Sindaco, Gaetano Paolino, che ha delineato il quadro della situazione:

“Il nostro è un territorio molto esteso e, a volte, in vari punti si registra la presenza di rifiuti abbandonati, talvolta anche pericolosi, che determinano criticità sul piano ambientale e sotto il profilo igienico-sanitario, compromettendo il decoro urbano e comportando costi per la rimozione degli stessi e la bonifica dei luoghi. Abbiamo, quindi, ritenuto opportuno avvalerci di mezzi altamente tecnologici per l’incremento dei controlli in tema di tutela ambientale e per fronteggiare al meglio gli episodi che causano il formarsi di microdiscariche abusive lungo il territorio comunale. L’uso delle fototrappole consentirà un monitoraggio efficace e continuativo, aumentando le possibilità di sanzionare i trasgressori”.

