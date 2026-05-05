Terrore alla stazione di Sapri: aggredito con un coltello il comandante della Polfer

Momenti di terrore si sono vissuti questa mattina nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Sapri. Un uomo di 64 anni, originario di Lagonegro ma residente nel Nord Italia, ha tentato di uccidere il comandante della Polizia Ferroviaria locale, l’Ispettore Carmine Nicodemo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si è avvicinato all’ispettore e, improvvisamente, ha estratto un coltello tentando di colpirlo all’addome con un fendente che avrebbe potuto rivelarsi letale.

La pronta reazione e il blocco dell’aggressore

Ad evitare la tragedia è stata la straordinaria prontezza dell’Ispettore Nicodemo. Dopo aver schivato il colpo con un riflesso immediato, il comandante è riuscito a bloccare l’aggressore e ad ammanettarlo.

L’operazione è stata portata a termine con successo anche grazie all’intervento tempestivo di uno degli uomini della Polizia Ferroviaria in servizio, il sovrintendente Vincenzo Vita, che ha collaborato all’immobilizzazione dell’uomo prima che potesse colpire nuovamente.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Il 64enne, risultato essere un pluripregiudicato, è stato immediatamente condotto presso gli uffici della Polfer per le procedure di rito. Una volta informata la Procura di Lagonegro, per l’uomo è scattato il fermo ufficiale.

L’aggressore è stato successivamente trasferito presso il carcere di Fuorni, a Salerno, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo. Pesanti i capi d’imputazione di cui dovrà rispondere: tentato omicidio e porto abusivo d’arma in luogo pubblico.