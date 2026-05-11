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Sport e salute: al Cilento Outlet la prima tappa del “Giro della Fiaccola della Prevenzione”

Grande successo al Cilento Outlet per la Fondazione Polito. Focus sul Passaporto Ematico e la prevenzione cardiovascolare per i giovani sportivi. Leggi di più.

Raffaella Giaccio

Si è svolta domenica scorsa presso il Cilento Outlet Village la prima tappa del “Giro della Fiaccola della Prevenzione”, iniziativa promossa dalla Fondazione Fioravante Polito per sensibilizzare giovani e famiglie sull’importanza della prevenzione cardiovascolare nello sport.

Il Passaporto Ematico: sicurezza per i giovani atleti

La manifestazione si è aperta con un convegno dedicato al “Passaporto Ematico”, innovativo strumento sanitario che integra il certificato di idoneità sportiva con analisi del sangue e controlli cardiologici approfonditi per i giovani sportivi.

Il “Passaporto Ematico”, dedicato alla memoria di giovani atleti scomparsi come Andrea Fortunato, Piermario Morosini e Carmelo Imbriani, si conferma al centro del progetto della Fondazione: promuovere controlli ematici e cardiaci più approfonditi per il rilascio del certificato di idoneità sportiva, trasformando la prevenzione in uno standard fondamentale per la tutela della salute dei giovani atleti.

Il valore sociale della prevenzione

L’importanza dell’evento è stata ribadita dai vertici della struttura ospitante.

«La prevenzione è prima di tutto una presa di coscienza collettiva», ha dichiarato il dottor Paolo Negri, CEO del Gruppo IRGEN, sottolineando il valore sociale dell’iniziativa ospitata negli spazi del centro commerciale.

Una giornata intensa e partecipata che ha unito famiglie, bambini e professionisti della salute in un messaggio comune di attenzione alla prevenzione e alla tutela della salute.

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