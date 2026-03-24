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Sospensione idrica a Capaccio Paestum: lavori sulla condotta principale e scuole chiuse

Mercoledì 25 marzo 2026 interruzione idrica a Capaccio Paestum per lavori sulla condotta principale. Chiusi i plessi scolastici nelle località coinvolte

Redazione Infocilento
Rubinetto

Un intervento di manutenzione programmato e non rinviabile sulla rete idrica interesserà il territorio di Capaccio Paestum nella giornata di mercoledì 25 marzo 2026. Il Consorzio di Bonifica di Paestum ha infatti annunciato la necessità di operare sulla condotta idrica principale dell’acquedotto idropotabile consortile. Il cantiere sarà allestito in località Paestum, precisamente nel tratto situato a monte della stazione ferroviaria, rendendo indispensabile l’interruzione del servizio per consentire il regolare svolgimento delle operazioni tecniche.

Le zone interessate dal disservizio e i tempi di ripristino

L’erogazione dell’acqua potabile sarà sospesa a partire dalle ore 7:00 di mercoledì mattina. Il provvedimento riguarderà diverse aree nevralgiche del comune, coinvolgendo specificamente le località di Paestum, Santa Venere, Licinella e Torre di Mare. Secondo quanto comunicato dall’ente, la distribuzione rimarrà interrotta fino alla completa ultimazione degli interventi. Tuttavia, il servizio dovrebbe essere regolarmente ripristinato nel corso del pomeriggio della stessa giornata. L’amministrazione dell’ente, guidata dal presidente Carmine Frunzo, ha espresso il proprio rammarico per i disagi arrecati, ringraziando la cittadinanza per la collaborazione dimostrata durante l’esecuzione di queste opere infrastrutturali necessarie.

Ordinanza sindacale: stop alle attività didattiche per motivi igienico-sanitari

A causa della prevista mancanza di acqua potabile, il sindaco Gaetano Paolino ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado situati nelle zone di Paestum, Santa Venere, Licinella e Torre di Mare. Il provvedimento si è reso necessario poiché l’assenza del flusso idrico impedisce di garantire le normali condizioni igienico-sanitarie all’interno degli istituti, oltre a compromettere il regolare funzionamento dei servizi igienici e delle mense scolastiche. Le attività didattiche resteranno sospese per l’intera giornata di mercoledì 25 marzo 2026.

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