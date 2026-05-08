Sicurezza urbana a Eboli, “Eboli Domani” attacca: «Pochi controlli e vigili assenti dal territorio»

Il gruppo consiliare “Eboli Domani”, attraverso i consiglieri Adolfo Lavorgna, Mariarosaria Pierro e Cesare Moscariello, torna a intervenire con decisione sul tema della sicurezza urbana, dell’organizzazione della Polizia Municipale e del controllo del territorio cittadino. Una nota dura che chiede chiarimenti immediati al Sindaco e all’Assessore competente.

Commercianti e cittadini nel mirino della disorganizzazione

Secondo il gruppo consiliare, da troppo tempo residenti e attività produttive lamentano una presenza insufficiente dei vigili urbani nelle strade, con picchi di criticità nelle ore serali e nei fine settimana. Le ripercussioni sarebbero evidenti su più fronti: traffico fuori controllo, viabilità compromessa e una percezione di insicurezza diffusa.

Il giallo della videosorveglianza e delle bodycam

Uno dei punti più critici sollevati riguarda le dotazioni tecnologiche del Comune:

Videosorveglianza: “Eboli Domani” chiede chiarezza sul funzionamento del sistema. “Molte telecamere non sarebbero operative e quelle interne al Comando sarebbero state smontate”, dichiarano i consiglieri, definendo la situazione “grave e inaccettabile”.

“Eboli Domani” chiede chiarezza sul funzionamento del sistema. “Molte telecamere non sarebbero operative e quelle interne al Comando sarebbero state smontate”, dichiarano i consiglieri, definendo la situazione “grave e inaccettabile”. Bodycam: Acquistate da oltre due anni, risulterebbero ancora inutilizzate. Strumenti definiti fondamentali per la tutela degli agenti e la trasparenza verso i cittadini.

Gestione dei turni e “doppia fila selvaggia”

Il gruppo punta il dito anche contro l’attuale gestione del Comando, nonostante l’insediamento del comandante avvenga da oltre un anno e mezzo:

“La sicurezza non può essere affrontata con annunci: servono organizzazione, presenza e risultati”.

Particolare enfasi viene posta sull’assenza di vigili a piedi nel centro e sull’organizzazione dei turni:

Domeniche scoperte: Il servizio terminerebbe alle ore 20:00, proprio nel momento di massima affluenza sul Viale, dove imperversa la doppia fila. Pattuglie ridotte: Durante la settimana resterebbe una sola pattuglia operativa fino alle 21:00, numero ritenuto insufficiente per garantire la sicurezza del territorio e degli stessi operatori.

Le richieste di “Eboli Domani”

Per risolvere l’impasse, i consiglieri suggeriscono di impiegare nei turni esterni anche il personale solitamente assegnato agli uffici, così da assicurare continuità nei due turni di servizio.

“La città ha bisogno di una Polizia Municipale presente, visibile ed efficiente. I cittadini chiedono ordine e controlli, non giustificazioni”, conclude il gruppo, annunciando che la battaglia per la sicurezza e la trasparenza proseguirà nelle sedi competenti.