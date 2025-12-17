Sicurezza stradale a Capaccio Paestum: in corso interventi mai fatti prima sul territorio comunale

L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum, guidata dal Sindaco Gaetano Paolino, sta concretizzando con forza il proprio impegno prioritario in materia di sicurezza stradale con l’intensificazione degli interventi volti a rendere più sicura la circolazione veicolare e pedonale sul territorio.

I lavori

Ripristino Segnaletica: continua senza sosta l’opera di ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale su tutto il territorio comunale. Un’adeguata segnaletica è fondamentale per la corretta percezione e il rispetto delle norme di circolazione.

Sistemi luminosi funzionanti: sono stati ripristinati e resi nuovamente operativi i lampeggianti esistenti (ma precedentemente non funzionanti) posizionati in diverse intersezioni stradali individuate come ad alto rischio.

Nei prossimi giorni, saranno effettuati lavori per l’installazione di dossi artificiali (dissuasori di velocità) con dispositivi lampeggianti in punti nevralgici della rete stradale, specificamente individuati per la loro alta incidentalità o per la necessità di moderare la velocità in prossimità di aree sensibili.

Le vie interessate

I lavori interesseranno le seguenti intersezioni stradali: intersezione tra Via Laghetto e Via Magna Graecia; intersezione tra Via Quistione I, Via Quistione II e Viale della Repubblica; intersezione tra Via Quistione I e la SP 175; intersezione tra Via Gueglia e Viale della Repubblica.

Potenziamento degli attraversamenti pedonali: in fase di affidamento per la realizzazione di nove attraversamenti pedonali rialzati. Questi dispositivi, oltre a migliorare l’accessibilità, svolgono una doppia funzione di rallentamento del traffico e di maggiore visibilità per i pedoni.

L’obiettivo è creare una rete stradale più intuitiva e a misura d’uomo, riducendo drasticamente il rischio di incidenti e promuovendo la convivenza sicura tra veicoli e pedoni.

“Garantire la sicurezza dei cittadini è un dovere imprescindibile. Il piano di riqualificazione della segnaletica e l’installazione di nuovi dispositivi di moderazione della velocità e messa in sicurezza delle intersezioni ad alta incidentalità rappresentano un investimento concreto per la tutela di tutti gli utenti della strada”.