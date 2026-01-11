Serie D: la Gelbison stende il Paternò 3 a 0

La Gelbison ritrova subito la vittoria. Nella seconda di ritorno e nella prima partita dell’anno in casa, i rossoblù battono il Paternò per 3 a 0 con una bella prestazione di squadra. I gol arrivano tutti nel primo tempo, a segno Ferreira, Chironi e Liurni.

La partita

Inizia bene la Gelbison che si fa vedere più volte in avanti. Punizione per i rossoblù al 7′, tira Liurni ma la palla finisce tra le mani del portiere avversario. Al 10′ errore difensivo della Gelbison, prova la conclusione il Paternò da lontano, palla sopra la porta. Al 16 ‘ occasione Gelbison, Del Miglio la stacca di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la palla finisce di poco al lato della porta.

Al 19′ altra occasione per la squadra di casa, ci prova kosovan ma la palla finisce di poco fuori. Dopo un minuto è Ferreira a sbloccare il match, e a portare in vantaggio i rossoblù. Al 22′ arriva il doppio vantaggio della Gelbison, Liurni tira, palla che tocca Chironi e finisce in rete. Al 25′ calcio di rigore per la Gelbison, steso Ferreira in area e penalty per la formazione di Mister Agovino, segna Liurni dal dischetto che firma il terzo gol della giornata. Ci prova ancora ancora Liurni dopo una bella azione sul finire del primo tempo, che si conclude dopo un minuto di recupero.

Il secondo tempo

Inizia la ripresa, al 5 ‘ del st. punizione per la Gelbison, Kosovan tira ma la palla finisce solta la porta avversaria. Al 7′ st. Ci prova Coscia da lontano che però non impensierisce il portiere del Paternò. Al 12′ st. arriva la conclusione di Ferreira che sbatte contro il portiere, palla in angolo. Occasione per il Paternò alla mezz’ora del secondo tempo, ma prima Corriere e poi la difesa rossoblù allontanano. Al 38’ conclusione di Cascio della Gelbison respinta dal portiere della squadra siciliana. Dopo due minuti di recupero finisce la partita.