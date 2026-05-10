Serie C - Serie D

Serie D: la Gelbison si ferma nella semifinale play off, sconfitta a Caltanissetta

I rossoblù affondano al “Tomaselli”. I padroni di casa della Nissa si impongono per 4 a 0

Redazione Infocilento

Si interrompe al “Marco Tomaselli” il cammino della Gelbison nei play off di Serie D. La formazione rossoblù, reduce dal quinto posto ottenuto in campionato, cade pesantemente nella semifinale giocata in Sicilia. La Nissa domina l’incontro e si impone con un netto 4 a 0, mettendo fine alle speranze di promozione del club cilentano.

Un primo tempo a tinte biancoscudate

L’approccio alla gara premia i padroni di casa, che prendono progressivamente il controllo del gioco dopo una fase iniziale in cui la Gelbison sembrava poter reggere l’urto. Mister Agovino sceglie di affidarsi a Ferreira nel tridente offensivo con Coscia e Cascio, preferendolo a Liurni rispetto all’ultima uscita. La resistenza ospite crolla al 29′ minuto: De Felice ispira Terranova che, dopo una prima parata di Corriere, deposita in rete la palla dell’uno a zero.

Il raddoppio arriva dopo soli cinque minuti, sfruttando ancora la corsia laterale destra. L’azione corale tra Rapisarda e Palermo libera De Felice sul secondo palo, che batte Scognamiglio e firma il 2 a 0 al 34′. La prima frazione si chiude con i siciliani in totale controllo e una Gelbison incapace di reagire alle manovre avversarie.

La ripresa e il definitivo affondo siciliano

Nella seconda metà di gara, Agovino prova a rimescolare le carte inserendo Liurni, Castro e Del Miglio al posto di Ferreira, Urquiza e De Martino. Nonostante i cambi, lo spartito del match non varia. Al 59′, un’incertezza del portiere Corriere permette a Rapisarda di siglare la terza rete sul primo palo, spegnendo ogni residua speranza di rimonta per i rossoblù.

Negli ultimi venti minuti di gioco trovano spazio anche Fernandez e il giovane Pellino, ma è la Nissa a colpire ancora. All’82’, la firma di Kragl chiude definitivamente i conti, fissando il risultato sul poker finale. La sconfitta per 4 a 0 decreta l’uscita di scena della Gelbison, che archivia così la stagione agonistica.

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