Sassano: aggressione in Comune, cittadino danneggia una porta e aggredisce alcuni dipendenti

Momenti di forte tensione nella tarda mattinata di oggi al comune di Sassano, dove intorno alle ore 13:00 si è verificato un grave episodio di violenza ai danni dei dipendenti dell’Ente.

La denuncia

A denunciare l’accaduto è la FP CGIL Salerno. Secondo quanto ricostruito, un cittadino avrebbe dato in escandescenze all’interno della sede comunale, dando vita a una violenta aggressione verbale nei confronti del personale.

La situazione è rapidamente degenerata con il danneggiamento delle strutture, culminato nella rottura delle vetrate delle porte dell’ufficio tecnico. I frammenti di vetro, proiettati all’interno degli uffici, hanno raggiunto scrivanie e dipendenti.

Gli interventi

Sul posto sono giunti quasi immediatamente il Segretario Generale della FP CGIL Salerno, Antonio Capezzuto, e il Segretario Provinciale degli Enti Locali, Alfonso Rianna, che si trovavano nei pressi del Comune per un incontro con le rappresentanze sindacali aziendali.

I due dirigenti hanno prestato supporto ai lavoratori visibilmente scossi e hanno atteso l’arrivo dei Carabinieri, intervenuti per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti.

Situazione “inaccettabile”

Dura la presa di posizione della FP CGIL Salerno, che ha condannato con fermezza l’accaduto, definendolo “inaccettabile”. Il sindacato sottolinea come episodi del genere si inseriscano in un quadro sempre più preoccupante di aggressioni ai danni del personale degli enti locali, spesso esposto in prima linea alle tensioni e al disagio sociale.