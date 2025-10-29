Sapri scende in piazza per l’ospedale: domani un sit in

La città di Sapri pronta a scendere nuovamente in piazza per l'ospedale dell'Immacolata e il suo punto nascita

A cura di Maria Emilia Cobucci

La Città di Sapri si prepara per l’importante appuntamento che prenderà forma nella giornata di domani, a sostegno e a tutela del presidio ospedaliero dell'”Immacolata”. È previsto infatti per domani mattina alle ore 10, in Villa comunale, un sit in che vedrà la partecipazione di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e comitati in vista della data cruciale del 5 novembre, giorno in cui il Tar Campania deciderà in maniera definitiva le sorti del Punto nascita dell’ospedale dell'”Immacolata”.

Attesa per le decisioni sul punto nascita

Una vicenda che da mesi tiene banco nel Golfo di Policastro e nel Basso Cilento e che tiene con il fiato sospeso l’intera comunità.

Dopo la chiusura del Punto nascita, ufficializzata lo scorso 1 settembre, uno spiraglio per il mantenimento attivo dello stesso è arrivato nelle scorse settimane, con una sospensiva della disposizione regionale che ne stabiliva la chiusura da parte del tribunale amministrativo, a seguito della quale il Punto nascita ha ripreso a pieno ritmo le sue attività.

Ma sarà solo l’importante appuntamento del 5 novembre a stabilire le sorti del Punto nascita.

