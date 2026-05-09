Attualità

Sapri protagonista su Rai 1: le telecamere di “UnoMattina in Famiglia” arrivano nella Città della Spigolatrice

La rubrica "Fronte dei Porti" fa tappa nel Golfo di Policastro: un viaggio tra storia, marineria e bellezza paesaggistica che andrà in onda domenica 24 maggio

Comunicato Stampa
Spigolatrice Sapri

Le telecamere di UnoMattina in Famiglia sbarcano nella città della Spigolatrice. La prossima settimana, la troupe del celebre programma condotto da Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli farà tappa a Sapri per realizzare un servizio speciale dedicato al territorio, alle sue antiche tradizioni e alla sua profonda identità marinara.

Il Porto di Sapri protagonista su Rai 1

L’approfondimento troverà spazio all’interno della rubrica “Fronte dei Porti”, curata dal giornalista Paolo Notari. Il segmento, in onda ogni domenica su Rai 1, si propone di raccontare le eccellenze, la storia e le dinamiche dei più importanti scali italiani. Sarà un viaggio tra marineria e cultura che questa volta metterà in luce il fascino di Sapri, luogo simbolo del Risorgimento legato alla figura di Carlo Pisacane, valorizzando il legame indissolubile tra la città e il suo mare.

Un’occasione di promozione nazionale

La registrazione del servizio rappresenta una vetrina di prestigio per Sapri e per l’intero comprensorio del Golfo di Policastro. L’obiettivo è offrire al pubblico nazionale uno sguardo privilegiato sulle bellezze paesaggistiche, sul patrimonio storico e sulle peculiarità che rendono unica questa comunità.

«Accogliere le telecamere di UnoMattina in Famiglia è motivo di orgoglio per la nostra città» – dichiara l’assessore Amalia Morabito – «È una straordinaria opportunità per valorizzare Sapri, il suo porto, la sua storia e la sua vocazione turistica.

La presenza della Rai conferma quanto il nostro territorio sia capace di attrarre attenzione e raccontare autenticità, tradizione e bellezza».

Quando vederlo in TV

Il servizio registrato a Sapri andrà in onda domenica 24 maggio.

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