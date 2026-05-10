Sapri, approvato il progetto da 1,15 milioni per il nuovo Waterfront: via libera al primo lotto

La Giunta Comunale di Sapri, presieduta dal Sindaco Antonio Gentile, ha compiuto un passo decisivo per il restyling del litorale cittadino. Con la delibera n. 62 del 23 aprile 2026, l’esecutivo ha approvato il progetto esecutivo relativo al primo lotto dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del waterfront. L’intervento, che rientra nel programma triennale delle opere pubbliche, punta a trasformare il volto della linea di costa, garantendo al contempo standard di sicurezza più elevati per i cittadini e i turisti.

L’approvazione è avvenuta con voto unanime dei presenti, confermando la volontà dell’amministrazione di procedere speditamente verso l’apertura del cantiere. Il provvedimento è stato inoltre dichiarato immediatamente eseguibile per accelerare le tempistiche di attuazione.

Il dettaglio tecnico e i costi dell’intervento

Il progetto, redatto dal Gruppo di Progettazione BARSA, definisce con estrema precisione ogni aspetto tecnico ed economico delle opere. L’investimento complessivo ammonta a 1.150.000,00 euro. Analizzando il quadro economico, la quota principale di 852.000,00 euro è destinata ai lavori veri e propri (inclusi gli oneri per la sicurezza), mentre 298.000,00 euro sono stati accantonati per somme a disposizione dell’amministrazione, che comprendono IVA, spese tecniche, incentivi e imprevisti.

La documentazione approvata include la relazione generale, gli elaborati grafici specialistici, il piano di manutenzione e l’aggiornamento del piano di sicurezza. Come previsto dalle normative vigenti, il livello esecutivo determina in ogni dettaglio forma, tipologia e qualità di ogni elemento che andrà a comporre il nuovo waterfront.

Finanziamenti e conformità urbanistica

L’opera è interamente finanziata attraverso la candidatura al Master Plan – Programma Integrato di Valorizzazione del Litorale Cilento Sud. I fondi sono già stati iscritti nel bilancio di previsione dell’esercizio 2026. Sotto il profilo burocratico, l’iter ha già ottenuto il parere favorevole del Responsabile Unico del Progetto (RUP) in data 16 aprile 2026 e l’indispensabile autorizzazione paesaggistica rilasciata lo stesso giorno.

Un aspetto rilevante riguarda la conformità urbanistica: essendo un’opera pubblica deliberata dalla Giunta e assistita dalla validazione del progetto, non sarà necessario richiedere ulteriori titoli abilitativi edilizi, semplificando così il percorso verso l’inizio dei lavori.

Le tappe verso il nuovo litorale

L’approvazione del progetto esecutivo rappresenta l’ultima fase tecnica prima dell’indizione della gara d’appalto. Questo traguardo arriva dopo un percorso iniziato nel marzo 2022 con il progetto di fattibilità tecnica ed economica, seguito dalla fase definitiva approvata a fine 2024.

“L’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di: riqualificazione e messa in sicurezza del waterfront di Sapri stralcio 1° lotto” segna dunque la chiusura della programmazione e l’apertura della fase operativa per un’opera considerata strategica per lo sviluppo economico e la protezione ambientale della “Spigolatrice”.