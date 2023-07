Santiago Teramo rinnova con lo Sporting Sala Consilina: un nuovo capitolo nella storia del giovane talento gialloverde

L‘ASD Sporting Sala Consilina è lieta di annunciare il rinnovo del contratto con Santiago Teramo, il quale rimarrà legato ai colori gialloverdi fino al giugno 2024. Questo accordo rappresenta una conferma importante per il giovane talento nel panorama calcistico locale.

Teramo, nato nel suggestivo vallo di Diano, è un giovane laterale classe 2003 che ha già dato prova delle sue abilità in prima squadra, giocando alcuni frammenti di partite nella scorsa stagione. Questa significativa esperienza gli ha permesso di acquisire ulteriore maturità e sicuramente contribuirà alla sua crescita, considerando anche la sua giovane età. Dopo un’annata trascorsa nella formazione Under 19, al giovane atleta si presenta ora l’opportunità di fare il salto di qualità a tempo pieno sul massimo palcoscenico del futsal italiano.

“È con grande gioia che rinnovo il mio contratto con lo Sporting Sala Consilina. Desidero ringraziare la società e il mister per avermi dato l’opportunità di far parte di questa squadra e per aver creduto in me”, ha dichiarato Teramo. “Essere parte di questa categoria rappresenta per me una novità assoluta, ma darò il massimo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi che la squadra merita”, ha aggiunto il giovane numero 71 dei dragoni gialloverdi.

Sinergia tra Teramo e lo Sporting Sala

Il rinnovo del contratto testimonia la fiducia riposta dalla società nel talento di Teramo e la volontà di investire nel suo sviluppo. Il giovane laterale si prepara dunque ad affrontare una nuova sfida, determinato a dimostrare il suo valore e a farsi notare nel panorama del calcio a 5 italiano. La sua determinazione e la passione per questo sport sono i fattori chiave che lo spingono a dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita.

La squadra e i tifosi dello Sporting Sala Consilina non vedono l’ora di assistere alle prodezze di Teramo nella prossima stagione. La speranza è che il giovane talento continui a crescere e a migliorarsi, diventando un punto di riferimento per la squadra e contribuendo in modo significativo al raggiungimento dei traguardi prefissati. Con il rinnovo del contratto, si apre un nuovo capitolo nella promettente carriera di Santiago Teramo, pronto a scrivere pagine indimenticabili nella storia dello Sporting Sala Consilina.