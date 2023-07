Antonio Orlando promosso in Prima Squadra: un talento in crescita per lo Sporting Sala Consilina

Un importante annuncio da parte dell’ASD Sporting Sala Consilina: il portiere Antonio Orlando farà parte della Prima Squadra nella prossima stagione di Serie A. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione da parte del club, che ha riconosciuto il talento e il valore del giovane estremo difensore.

Antonio Orlando, classe 2004, ha iniziato a muovere i primi passi nel calcio a 11 indossando la maglia dello Sport Zone. Successivamente, ha proseguito il suo percorso nelle giovanili dello Sporting Sala Consilina, mostrando sempre grandi doti nel ruolo di portiere. Nonostante un breve periodo trascorso alla Pollese, Orlando ha deciso di tornare a Sala Consilina, poiché il desiderio di giocare con la squadra locale era troppo forte.

Un nuovo portiere per lo Sporting Sala Consilina

Nell’ultimo anno, Orlando ha scelto di dedicarsi al calcio a 5, dimostrando immediatamente le sue qualità e distinguendosi tra gli altri giocatori. Questa decisione ha portato alla sua promozione nella Prima Squadra, dove avrà l’opportunità di giocare nella prestigiosa Serie A.

Gli obiettivi del nuovo acquisto

Il giovane portiere si è espresso con entusiasmo riguardo alla sua nuova avventura nella Prima Squadra dello Sporting Sala Consilina. Orlando ha ringraziato la famiglia Detta per la fiducia riposta in lui e il mister per avergli dato la possibilità di aggregarsi al gruppo. Ha elogiato i suoi compagni di squadra, definendoli fantastici, e si è mostrato sicuro che insieme potranno raggiungere grandi risultati anche nel massimo campionato italiano.

Orlando ha promesso di dare il massimo in ogni allenamento per ripagare l’opportunità che gli è stata concessa. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di essere allenato da Maurizio Guerra e di avere colleghi di squadra come Fiuza e Pozzo, due veri colossi nel loro ruolo. Il giovane portiere ha dichiarato che sarà pronto a sostituirli quando necessario e che cercherà di imparare il più possibile da loro.