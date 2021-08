Polisportiva Santa Maria: otto reti nella prima sgambata con la Pollese

- Ads -

Positivo il primo test amichevole della Polisportiva Santa Maria con la Pollese. Ieri otto reti alla generosa squadra locale, che ha ospitato i giallorossi prossimi al loro secondo campionato in Serie D. I cilentani, infatti, in vista della stagione alle porte dopo i primi giorni di lavoro allo stadio “Carrano” si sono trasferiti a Polla.

Polisportiva Santa Maria otto reti alla Pollese in amichevole

- Ads -

La Polisportiva Santa Maria si presenta con otto gol nel primo allenamento congiunto della stagione. Contro la Pollese, squadra di Seconda Categoria, allo stadio “Antonio Medici” di Polla, mister Angelo Nicoletti fa vedere subito il suo marchio di fabbrica, il 4-3-3. Cambiano gli interpreti, nei due tempi da 45 minuti, ma non le direttive tattiche nei confronti di Campanella e compagni. Per la cronaca, saranno quattro i gol per tempo: De Mattia, Romanelli, Tandara e Giordano nella prima frazione, Maggio (doppietta), Lycopantis e Borger nella ripresa.

Ma al di là dei gol, contro una formazione di categoria inferiore, la formazione giallorossa ha cercato subito di mettere in pratica, sul prato verde del “Medici”, le indicazioni di mister Nicoletti, sempre in piedi in panchina per osservare attentamente i suoi ragazzi, tra riconferme e volti nuovi, che da quattro giorni stanno sudando nel ritiro in terra valdianese. Al termine del test congiunto, infatti, pacche sulle spalle della squadra, ma da domattina già si torna a sudare, per arrivare pronti ai primi appuntamenti ufficiali. Il prossimo allenamento congiunto, invece, si terrà domenica (22 agosto) alle 17, sempre al “Medici” di Polla, contro il Salernum Baronissi, formazione di Eccellenza campana.

Le parole della punta Domenico Maggio

“Stiamo lavorando molto e seguendo le indicazione del mister in ogni allenamento. Nel test con la Polese per buona parte della gara abbiamo fatto bene, io vivo per il gol e quando segno sono sempre felice. I nuovi acquisti si stanno ambientando bene e sicuramente ci daranno una grande mano”.

Le dichiarazioni del tecnico Angelo Nicoletti

“Abbiamo rotto il ghiaccio. Era importante fare una partita per dare seguito agli allenamenti di questi giorni. E’ stato un buon test per provare automatismi e il lavoro fatto sino ad ora. Sono contento per la disponibilità dei ragazzi, cercherò di lavorare sul 4-3-3 come modulo di base”.