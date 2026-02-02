Santa Maria Goretti a Battipaglia: emozione dei fedeli per l’arrivo delle spoglie

La comunità di Battipaglia ha vissuto un momento di profonda intensità spirituale nella mattinata di ieri, in occasione dell’arrivo del corpo di Santa Maria Goretti. Le spoglie della Santa sono state accolte presso la Chiesa del Sacro Cuore, dove una folla numerosa di fedeli si è radunata per rendere omaggio alla “Santa della purezza”. All’evento ha preso parte anche la sindaca Cecilia Francese.

Il programma della permanenza e la tappa a Capaccio Paestum

Il sacro corpo rimarrà esposto alla venerazione dei fedeli a Battipaglia fino al prossimo 4 febbraio, data prevista per la partenza verso Roma. Tuttavia, prima del rientro definitivo nella capitale, è prevista una sosta significativa presso la chiesa di Ponte Barizzo, nel comune di Capaccio Paestum. Questo passaggio permetterà a un’ulteriore fetta della cittadinanza locale di partecipare al pellegrinaggio e di raccogliersi in preghiera davanti alle reliquie.

La celebrazione conclusiva e la partenza delle reliquie

Il momento finale del soggiorno nel salernitano sarà segnato da una funzione liturgica solenne. Alle ore 10:00, infatti, don Pino Sette celebrerà la Santa Messa, un ultimo atto di devozione comunitaria prima che le spoglie riprendano il viaggio. Subito dopo la funzione, il corpo di Santa Maria Goretti lascerà definitivamente la provincia per fare ritorno alla propria sede abituale.