Salerno, controlli nei quartieri contro il fenomeno dei “rovistatori” di rifiuti: 3 persone identificate

Tre persone identificate e altre fuggite alla vista delle pattuglie nel corso dell’ultimo controllo congiunto effettuato dalla Polizia Municipale di Salerno e dagli operatori di Salerno Pulita per contrastare il fenomeno del rovistaggio nei carrellati dei rifiuti e il recupero illecito di materiali destinati alla rivendita.

Il bilancio dell’operazione e i materiali sequestrati

L’operazione, svolta nella serata di ieri in diverse zone della città, ha consentito di recuperare zaini e carrelli contenenti materiale vario: RAEE, tra cui computer, fili, caricabatterie e piccoli apparecchi elettrici, ma anche bigiotteria, scarpe, tessili in buono stato e altri oggetti potenzialmente destinati al mercato dell’usato.

«Rispetto alle scorse settimane – dichiara l’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, che ha ringraziato la polizia municipale per l’impegno e gli sforzi nel garantire questa attività notturna – abbiamo registrato una riduzione del fenomeno, probabilmente anche grazie alle azioni di controllo che stiamo attuando. Per questo continueremo con costanza le verifiche, anche perché ormai è abbastanza chiara la mappa dei quartieri maggiormente interessati dalla presenza di queste persone».

L’appello ai cittadini per il decoro urbano

Bennet rivolge inoltre un appello ai cittadini: «Chiediamo collaborazione. È fondamentale non inserire nel non differenziabile materiali che possono attirare l’attenzione dei ladri, tutto ciò che può avere un valore in un mercato di seconda mano. Una corretta raccolta differenziata è il primo strumento per prevenire questi episodi e tutelare il decoro urbano».

Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di contrastare il degrado e garantire maggiore sicurezza nelle aree di conferimento.