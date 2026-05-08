Cronaca

Salerno, controlli nei quartieri contro il fenomeno dei “rovistatori” di rifiuti: 3 persone identificate

Operazione congiunta di Polizia Municipale e Salerno Pulita contro il recupero illecito di rifiuti: identificate tre persone e sequestrati materiali RAEE. Diminuisce il fenomeno

Federica Inverso
Polizia

Tre persone identificate e altre fuggite alla vista delle pattuglie nel corso dell’ultimo controllo congiunto effettuato dalla Polizia Municipale di Salerno e dagli operatori di Salerno Pulita per contrastare il fenomeno del rovistaggio nei carrellati dei rifiuti e il recupero illecito di materiali destinati alla rivendita.

Il bilancio dell’operazione e i materiali sequestrati

L’operazione, svolta nella serata di ieri in diverse zone della città, ha consentito di recuperare zaini e carrelli contenenti materiale vario: RAEE, tra cui computer, fili, caricabatterie e piccoli apparecchi elettrici, ma anche bigiotteria, scarpe, tessili in buono stato e altri oggetti potenzialmente destinati al mercato dell’usato.

Il commento di Vincenzo Bennet (Salerno Pulita)

«Rispetto alle scorse settimane – dichiara l’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, che ha ringraziato la polizia municipale per l’impegno e gli sforzi nel garantire questa attività notturna – abbiamo registrato una riduzione del fenomeno, probabilmente anche grazie alle azioni di controllo che stiamo attuando. Per questo continueremo con costanza le verifiche, anche perché ormai è abbastanza chiara la mappa dei quartieri maggiormente interessati dalla presenza di queste persone».

L’appello ai cittadini per il decoro urbano

Bennet rivolge inoltre un appello ai cittadini: «Chiediamo collaborazione. È fondamentale non inserire nel non differenziabile materiali che possono attirare l’attenzione dei ladri, tutto ciò che può avere un valore in un mercato di seconda mano. Una corretta raccolta differenziata è il primo strumento per prevenire questi episodi e tutelare il decoro urbano».

Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di contrastare il degrado e garantire maggiore sicurezza nelle aree di conferimento.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.