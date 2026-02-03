Salernitana: chiuso il mercato, il DS Faggiano: “Rosa rinforzata”

Ieri sera alle 20.00 si è chiusa ufficialmente la sessione invernale di calciomercato, un ultima giornata calda con movimenti in entrata e in uscita anche per la Salernitana.

I colpi in entrata

L’ultimo giorno di mercato ha riportato a Salerno l’attaccante Mirko Antonucci, che arriva dallo Spezia in prestito fino al 30 giugno 2026. Antonucci ha già vestito la maglia granata nella stagione 2020/21 (3 presenze in serie cadetta e 1 in Coppa Italia) culminata con la promozione in Serie A.

Nella sua carriera ha disputato ben 177 gare in Serie B mettendo a segno 20 reti con le maglie di Pescara, Cittadella, Spezia, Cosenza, Cesena e Bari. Il neo acquisto si va ad aggiungere agli altri innesti di questa sessione: Lescano, Gyabuaa, Molina, Carriero, Berra, Arena e Longobardi.

Le uscite

Per quanto riguarda i movimenti in uscita ci sono Borna Knezovic, per la risoluzione anticipata del prestito, Michael Liguori che va al Foggia a titolo definitivo, Antonio Pio Iervolino in prestito all’Audace Cerignola e Ivan Varone, in prestito al Gubbio. A lasciare i granata anche Ubani per risoluzione del prestito, Coppolaro all’Arezzo a titolo definitivo e Frascatore al Guidonia Montecelio a titolo definitivo.

Le parole del DS

Il Direttore sportivo Daniele Faggiano ha commentato così i movimenti in entrata e in uscita della Salernitana al termine della sessione di mercato: “Credo che la rosa esca rinforzata, più completa anche rispetto a quest’estate. Non è stato semplice fin da luglio, ma grazie alla proprietà e a tutte le anime del club siamo riusciti a fare un buon lavoro che ci ha portato a stare sul podio, nelle prime tre posizioni”

“Non tutti sono contenti forse, neanch’io lo sono perché cerco sempre di fare del mio meglio. Spetterà al campo ora parlare. – ha detto il dirigente granata – Fare mercato a gennaio non è mai facile ma siamo stati tutti bravi come società in ogni sua componente a fare quel che andava fatto nei tempi giusti. Si è concretizzata qualche uscita su cui stavamo lavorando da un po’, poi c’è stata la partenza di Liguori e abbiamo pensato conseguentemente di rinforzarci con Antonucci, giocatore di esperienza e tanta qualità che era già stato a Salerno. Abbiamo cercato di riparare delle situazioni che quest’estate, a causa della grande mole di lavoro e del cambio di categoria, avevo sbagliato. Per questo, mi assumo le mie responsabilità. Ora mi reputo soddisfatto ma mai al 100%, perché c’è tanto lavoro ancora da fare. Rientreranno a breve anche Cabianca ed Inglese che non sono nuovi acquisti ma è come se lo fossero”.