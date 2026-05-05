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Salento, ufficio postale verso la soluzione definitiva: individuata una nuova sede

Dopo mesi di emergenza a Salento, l'amministrazione Santoro individua un nuovo immobile per l'ufficio postale. Poste Italiane avvia i sopralluoghi tecnici per la sede stabile

Chiara Esposito
Poste Italiane

A Salento continua la fase di emergenza per l’ufficio postale, chiuso ormai da mesi a causa delle gravi criticità strutturali riscontrate. Dopo l’attivazione dell’ufficio mobile, aperto tre giorni alla settimana, e l’installazione di un modulo prefabbricato per garantire la continuità del servizio — intervento reso possibile grazie alla concessione gratuita di un’area comunale — la situazione sembra ora vicina a una svolta.

La proposta del comune e la risposta di Poste Italiane

L’amministrazione Santoro ha proseguito il proprio lavoro per individuare un immobile da destinare in modo stabile alla nuova sede, formalizzando ufficialmente la proposta a Poste Italiane. La risposta dell’azienda non si è fatta attendere: i vertici societari hanno espresso apprezzamento per la collaborazione istituzionale e hanno comunicato di aver già avviato i necessari contatti tecnici.

Prossimi passi verso la sede definitiva

Saranno ora le strutture competenti a procedere con tutte le valutazioni del caso e i sopralluoghi tecnici. L’obiettivo condiviso tra l’ente comunale e la società postale è quello di arrivare, nel più breve tempo possibile, a una soluzione definitiva che restituisca alla cittadinanza un servizio essenziale in locali idonei e sicuri.

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