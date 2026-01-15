Sala Consilina: via libera al progetto per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, ecco gli interventi

La Giunta comunale di Sala Consilina ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) per un importante intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, che prevede la sostituzione e rigenerazione delle barriere paramassi esistenti e la realizzazione di nuove opere di protezione a monte dell’abitato.

Il progetto

L’intervento rientra nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2026-2028 ed è finalizzato a ridurre in maniera concreta il pericolo legato a frane e caduta massi in un’area immediatamente sovrastante il centro abitato. Il Comune ha inoltre deliberato di candidare il progetto ai finanziamenti previsti dalla Legge di Bilancio 2020 e successive modifiche, partecipando all’avviso del Ministero dell’Interno per l’ottenimento dei contributi destinati alla progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di messa in sicurezza del territorio.

L’obiettivo

L’approvazione del D.I.P. rappresenta un primo passo concreto verso la realizzazione di un’opera strategica per la sicurezza dei cittadini, in un territorio che, come molte aree interne della provincia di Salerno, è esposto a criticità idrogeologiche. L’amministrazione comunale punta ora ad ottenere le risorse necessarie per passare rapidamente alla fase progettuale e, successivamente, all’esecuzione dei lavori, con l’obiettivo di rafforzare la protezione dell’abitato e prevenire situazioni di rischio in caso di eventi meteorologici intensi.