Roscigno, vasto incendio in località San Felice: necessario l’intervento dei Canadair

Un vasto incendio ha devastato l’area rurale di località San Felice, nel comune di Roscigno. Solo grazie al tempestivo intervento delle squadre antincendio della Comunità Montana Alburni, del Distaccamento dei Vigili del Fuoco e al supporto aereo fornito da due elicotteri e un Canadair, le fiamme sono state domate e il rischio di danni ancora più gravi è stato arrestato.

Il sindaco: “Un atto gravissimo”

A darne notizia anche il sindaco, Pino Palmieri “Si tratta di un atto gravissimo ai danni del nostro territorio e del nostro patrimonio naturale, che non può e non deve restare impunito. Esprimiamo profonda gratitudine a tutti gli operatori che hanno messo a rischio la propria vita per proteggere la nostra comunità e il nostro ambiente” la denuncia del primo cittadino che ha lasciato intendere che potrebbe trattarsi di un gesto volontario da parte di ignoti.

Un gesto vile

“L’Amministrazione comunale condanna con fermezza questo vile gesto e confida nel lavoro delle autorità competenti affinché si faccia piena luce sull’accaduto” hanno continuato ancora dall’ente. Proprio a Roscigno è stati attivato, nelle scorse settimane, il presidio antincendio al fine di scongiurare danni all’intero territorio ad altissima vocazione rurale, ricco di flora e di fauna.