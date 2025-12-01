Riserva Foce Sele-Tanagro, maxi operazione contro gli illeciti: sanzioni per pesca di frodo e transiti vietati

Blitz delle guardie ambientali nella Riserva Foce Sele. Multe per motocross, auto e pesca illegale: sequestrata rete e sanzionato bracconiere per 2000 euro

A cura di Redazione Infocilento

Grande operazione di controllo e contrasto contro l’illeciti, nella Riserva Naturale “Foce Sele – Tanagro” e “Monti Eremita-Marzano”. Oggi, grazie alla Riserva Naturale, in particolare venerdì, sabato e domenica, le associazioni in un servizio congiunto – l’Accademia Kronos e Noetaa Salerno – nell’ambito dei controlli voluti dal presidente Antonio Cuomo, dal vice Luca D’Ambrosio e tutta la giunta, sono stati effettuati verifiche molto severe nella zona di Capaccio, Foce Sele, Eboli e tutto il territorio di competenza.

L’esito dei controlli

Risultato: Sanzionate diverse persone per transito veicoli a motore fuori dalle strade carrozzate, sia moto cross che autovetture, sanzionati clienti delle prostitute che sostavano nell’area della riserva naturale, sanzionato pescatore di frodo sorpreso a pescare con una rete di circa trenta metri per un metro e mezzo, che gli Agenti hanno sottoposto a sequestro amministrativo, redatto verbale di 2000.00 euro per la pesca con reti di mestiere, più 166.00 euro verbale di accertamento per persona sprovvista di licenza.

Il pescato per fortuna era vivo è stato immediatamente rilasciato nel fiume.

Tutte le settimane in giorni prestabiliti dai coordinatori provinciali, le squadre delle guardie ambientali della Riserva continueranno senza sosta a vigilare contro gli illeciti

