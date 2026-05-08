Rimpatri a Salerno: la Polizia di Stato espelle due cittadini irregolari

Nella giornata del 6 maggio scorso, la Polizia di Stato, con personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, ha eseguito il rimpatrio di due cittadini marocchini irregolari sul territorio nazionale. I soggetti sono stati accompagnati presso l’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino e imbarcati sul volo diretto Roma – Casablanca.

Il primo provvedimento per precedenti penali

Nello specifico, il primo cittadino straniero è stato destinatario, in data 5 maggio 2026, di un provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno emesso dal Questore della Provincia di Salerno. Nel corso degli ulteriori accertamenti effettuati dagli operatori, sono emersi a suo carico numerosi precedenti penali, tra cui una condanna definitiva in materia di stupefacenti.

La segnalazione Schengen e l’intervento della Polfer

Il secondo cittadino marocchino è stato invece accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione a seguito di un controllo effettuato dagli agenti della Sezione Polfer di Salerno. Dalle indagini successivamente eseguite è emersa a suo carico una segnalazione Schengen per inammissibilità sul territorio nazionale, in quanto già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dalle autorità francesi per reati connessi agli stupefacenti.

Conclusione delle procedure e imbarco a Fiumicino

Al termine delle procedure di rito, entrambi gli stranieri sono stati accompagnati presso lo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino e rimpatriati nel Paese di origine.