Cronaca

Rimpatri a Salerno: la Polizia di Stato espelle due cittadini irregolari

La Questura di Salerno esegue il rimpatrio di due cittadini marocchini con precedenti per stupefacenti. Operazione congiunta tra Ufficio Immigrazione e Polfer

Redazione Infocilento
Polizia

Nella giornata del 6 maggio scorso, la Polizia di Stato, con personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, ha eseguito il rimpatrio di due cittadini marocchini irregolari sul territorio nazionale. I soggetti sono stati accompagnati presso l’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino e imbarcati sul volo diretto Roma – Casablanca.

Il primo provvedimento per precedenti penali

Nello specifico, il primo cittadino straniero è stato destinatario, in data 5 maggio 2026, di un provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno emesso dal Questore della Provincia di Salerno. Nel corso degli ulteriori accertamenti effettuati dagli operatori, sono emersi a suo carico numerosi precedenti penali, tra cui una condanna definitiva in materia di stupefacenti.

La segnalazione Schengen e l’intervento della Polfer

Il secondo cittadino marocchino è stato invece accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione a seguito di un controllo effettuato dagli agenti della Sezione Polfer di Salerno. Dalle indagini successivamente eseguite è emersa a suo carico una segnalazione Schengen per inammissibilità sul territorio nazionale, in quanto già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dalle autorità francesi per reati connessi agli stupefacenti.

Conclusione delle procedure e imbarco a Fiumicino

Al termine delle procedure di rito, entrambi gli stranieri sono stati accompagnati presso lo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino e rimpatriati nel Paese di origine.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.