Processo Alfieri, nuova udienza a Vallo della Lucania: ascoltati altri testimoni

L’ultima udienza si è svolta nel pomeriggio del 4 dicembre nell’aula “Falcone-Borsellino”, dove il Tribunale ha continuato l’ascolto dei testimoni chiamati a deporre

A cura di Chiara Esposito

Prosegue a ritmo serrato il processo Alfieri, celebrato presso la cittadella giudiziaria di Vallo della Lucania e relativo alla presunta manipolazione di appalti nel Comune di Capaccio Paestum.

L’ultima udienza si è svolta nel pomeriggio del 4 dicembre nell’aula “Falcone-Borsellino”, dove il Tribunale ha continuato l’ascolto dei testimoni chiamati a deporre.

Sul banco degli imputati siedono Franco Alfieri, ex sindaco e attuale presidente della Provincia di Salerno, la sorella Elvira Alfieri, l’ex staffista Andrea Campanile, il funzionario comunale Carmine Greco, insieme a Vittorio De Rosa e Alfonso D’Auria, rispettivamente titolare e procuratore speciale della società Dervit.

Il tribunale

Il Tribunale ha definito un calendario di lavoro particolarmente intenso: sono previste quasi due udienze al mese fino a maggio, con giornate interamente dedicate al processo Alfieri. Secondo la difesa dell’ex sindaco, rappresentata dall’avvocato Domenicantonio D’Alessandro, il programma stabilito consentirà di ascoltare tutti i testimoni.

