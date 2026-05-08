Pollica punta sulla sostenibilità: inaugurata la nuova Casa dell’Acqua a Pioppi

Il Comune di Pollica ha ufficialmente attivato la Casa dell’Acqua nella frazione di Pioppi. L’intervento si inserisce nelle politiche di tutela ambientale promosse dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Stefano Pisani, con l’obiettivo di favorire un approvvigionamento idrico sostenibile e ridurre il consumo di plastica monouso.

Una posizione strategica per la comunità e i turisti

Collocata nei pressi dello storico e frequentato Palazzo Vinciprova, all’ingresso del Museo del Mare, la struttura rappresenta un punto strategico per la comunità di Pollica, rafforzando il legame tra territorio, ambiente e buone pratiche di sostenibilità.

“Un’infrastruttura semplice, che si traduce in un gesto concreto verso una gestione più responsabile dell’acqua come bene comune”, fanno sapere da Palazzo di Città.

Riduzione degli sprechi e promozione del riuso

L’iniziativa punta inoltre a sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza della riduzione degli sprechi e sull’utilizzo consapevole delle risorse naturali, incentivando l’uso di borracce e contenitori riutilizzabili. Un piccolo cambiamento nelle abitudini quotidiane che può contribuire in maniera significativa alla diminuzione dell’impatto ambientale legato alla plastica usa e getta.

La nuova Casa dell’Acqua rappresenta anche un servizio utile per residenti e turisti, soprattutto durante il periodo estivo, garantendo un accesso pratico e immediato all’acqua potabile in un’area particolarmente frequentata del territorio comunale.